Cómo escribir el mejor prompt para crear imágenes en Google Gemini

Google Gemini está a la vanguardia de la mejora fotográfica permitiendo a los usuarios obtener retratos de impacto visual.

Elizabeth Montecinos

Tips para crear las mejores imágens con Gemini.

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) han ampliado enormemente las posibilidades de edición, y Gemini, el sistema desarrollado por Google, se ha consolidado como un aliado clave para quienes buscan elevar la calidad de sus imágenes. A través de indicaciones precisas (prompts) , la plataforma es capaz de transformar una foto cotidiana en un retrato con una estética pulida y un acabado más cómodo.

La clave de estos resultados reside en la capacidad de Gemini para recrear efectos que antes requerían equipo profesional, como la compresión de una lente telefoto o la iluminación meticulosa de una sesión de estudio. Los avisos combinan detalles sobre la postura, el ambiente y los elementos decorativos para guiar el procesamiento de la IA y construir la atmósfera visual deseada.

Paso a paso para generar un prompt perfecto.

Prompts de Élite: Cómo Obtener el Acabado Profesional

Estas instrucciones detalladas no solo ofrecen mejoras técnicas, sino que también ayudan a construir una identidad visual más marcada . Al definir el cuadro, los contrastes o el estilo, los usuarios logran retratos más consistentes y de alta calidad sin necesidad de utilizar cámaras profesionales.

Entre los avisos recomendados, se destacan aquellos que proponen combinaciones específicas de pose, iluminación y fondo para generar resultados expresivos y con un toque de fotografía de estudio.

  • Efecto Telefoto y Drama: Un rápido recrea la estética de una lente telefoto, centrando la figura frente a un paisaje llamativo y con destellos sutiles para un toque festivo.
  • Editorial en Monocromo: Otra instrucción busca un retrato en blanco y negro de altísima resolución, con vestuario formal e iluminación en clave alta sobre un fondo blanco, generando un clima editorial de gran elegancia.
  • Carácter estilizado: Un tercer mensaje, también en monocromo, enfatiza una identidad visual fuerte, con una mirada directa y una pose segura, ideal para un retrato estilizado y sin distracciones.

En definitiva, estas indicaciones permiten optimizar retratos al detallar la pose, la iluminación y el estilo visual, democratizando el acceso a resultados que antes estaban limitados al ámbito de la fotografía profesional.

