Por obras cloacales, Guaymallén anunció cortes de tránsito por 40 días: calles afectadas y desvíos

Guaymallén informó que las tareas para renovar la red cloacal comenzaron este lunes y se extenderán durante más de un mes.

Las obras obligan a cerrar distintos sectores de la zona para avanzar con la renovación de la red cloacal.

La Municipalidad de Guaymallén comunicó que, desde este lunes 1 de diciembre y durante 40 días, rige un nuevo corte de tránsito programado debido a obras de renovación de la red cloacal en el sector comprendido por las calles Roca, Rópolo e Higuerita.

Calles afectadas y desvíos por las obras en Guaymallén

Como parte de las intervenciones, la calle Mendoza permanecerá cerrada entre Corrientes e Higuerita, aunque seguirán habilitadas las intersecciones Serú–Mendoza y Mendoza–Ayacucho. A su vez, Higuerita estará interrumpida desde Mendoza hasta Roca/Rópolo, incluyendo el cruce. También habrá cierre total en Roca, entre Higuerita y Corrientes.

Corte de tránsito en Guaymallén por la renovación de la red cloacal.

Para circular por la zona, se dispuso un desvío temporal: el tránsito deberá dirigirse por Tirasso, retomar por Roca y, luego, empalmar nuevamente con Corrientes para continuar por Roca.

