Un árbol cayó en Guaymallén y dejó una calle cortada y sin iluminación

Las ráfagas de este martes hicieron caer un árbol de gran porte en Francisco de la Reta. Tiró cables, un poste de luz y bloqueó totalmente el paso.

Un árbol con gran copa derribó cables y un poste y cortó toda la calle en San José. También hubo dos viviendas afectadas por caídas de árboles.

Las fuertes ráfagas que se registraron este martes en distintos puntos del Gran Mendoza dejaron varias consecuencias en Guaymallén. En San José, un árbol de gran porte cayó de lleno sobre la calle Francisco de la Reta y provocó un corte total de la calzada. El incidente ocurrió entre Viamonte y Saavedra.

Según vecinos de la zona, el tronco y la copa del árbol cubrieron por completo la calle, mientras que las raíces levantaron parte de la vereda. Al desplomarse, las ramas arrastraron un poste de luz y varios cables, que terminaron en el suelo. Incluso un canasto de basura fue arrastrado por el peso de la estructura. Personal municipal ya trabaja en el lugar.

árbol caído en Guaymallén Otros dos árboles cayeron sobre viviendas En Pascual Toso, entre Matienzo y Francisco de la Reta, también en San José, otro árbol caído generó preocupación después de apoyarse sobre una vivienda. Allí también hay equipos removiendo troncos y ramas para despejar la zona.