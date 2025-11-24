Pronóstico: alerta por vientos y ráfagas de jasta 70km/h este lunes en tres provincias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes ventoso con alerta amarilla en San Luis, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. En el resto del país no hay advertencias vigentes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes 24 de noviembre una alerta amarilla por vientos que abarca a tres provincias del centro del país. La advertencia rige para San Luis, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, donde se espera la presencia de un fuerte viento norte desde horas de la mañana.

Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Las condiciones podrían generar reducción momentánea de la visibilidad y complicar actividades al aire libre.

mapa_alertas El pronóstico del SMN advierte por ráfagas del norte de hasta 70 km/h este lunes. Pronóstico: dónde se sentirán con más fuerza las ráfagas El viento será más intenso en zonas abiertas, rutas y áreas rurales, donde el pulso norte suele potenciarse. Hacia la tarde pueden registrarse ráfagas aisladas más leves. Mientras tanto, en el resto del país no hay alertas meteorológicas vigentes. Se espera una jornada estable, con temperaturas acordes a la época y sin fenómenos significativos.