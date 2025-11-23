La Copa Argentina eligió su equipo ideal con Alfredo Berti y 6 jugadores de la Lepra

El 5 de noviembre, Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras igualar 2-2 con Argentinos Juniors en los 90 minutos y vencer 5-3 en la definición por penales, marcando un hito no solo en la historia de la institución sino también en el fútbol mendocino. Este domingo, la organización del torneo se lo reconoció.

Sucede que desde la Copa Argentina difundieron este domingo el equipo ideal del torneo en el que hay siete representantes de Independiente Rivadavia . Seis futbolistas y el entrenador Alfredo Berti , elegido como el mejor del certamen.

Sheyko Studer, Tomás Bottari, Matías Fernández y el capitán Sebastián Villa fueron elegidos como parte integrante del equipo titular. Además, entre los suplentes figuran el arquero Ezequiel Centurión y el defensor Iván Villalba. Además del entrenador.

Ese logro no solo significó la primera estrella nacional para la institución sino también una clasificación inédita a la Copa Libertadores 2026. Además, la victoria le valió el derecho a disputar la Supercopa Argentina.

El equipo ideal que eligió la Copa Argentina

De esta manera, el equipo ideal que eligió la organización de la Copa Argentina forma de la siguiente manera:

Franco Armani (River) en el arco. Los tres defensores son Gabriel Compagnucci (Belgrano), Sheyko Studer (Independiente Rivadavia) y Erik Godoy (Argentinos Juniors). Los cuatro volantes Lucas Zelarayán (Belgrano), Tomás Bottari (Independiente Rivadavia), Alan Lescano (Argentinos Juniors) y Matías Fernández (Independiente Rivadavia). Los tres delanteros Facundo Marín (Central Córdoba), Tomás Molina (Argentinos Juniors) y Sebastián Villa (Independiente Rivadavia).

En el banco de suplentes figuran los arqueros Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia) y Jorge Carranza (Aldosivi). Los defensores Facundo Mura (Racing Club), Iván Villalba (Independiente Rivadavia) y Gonzalo Montiel (River Plate). Los volantes Federico Fattori (Argentinos Juniors), Marcelino Moreno (el mendocino de Lanús) y Dylan Aquino (Lanús). Además, los delanteros Maximiliano Salas (River Plate), Franco Jara (Belgrano), Jonathan Herrera (Deportivo Riestra) y Carlos González (Newell's Old Boys).

Por último, el entrenador Alfredo Berti se convirtió en el DT más destacado tras el título.