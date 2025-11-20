Cuántos títulos anuales otorgará la AFA a partir del 2026 en el fútbol argentino

Tras el campeonato que le otorgaron a Rosario Central, la AFA sumó un nuevo trofeo a la lista de competencias en disputa de cada temporada.

La AFA no deja de sorprender a todos los fanáticos del fútbol con la forma tan poco transparente de manejar y organizar los campeonatos locales. Arbitrajes dudosos, anulación de descensos, escándalos todas las fechas, cambios de reglamento a mitad de temporada; todo esto se ha convertido en una moneda corriente, pero parece que aún hay lugar para innovaciones.

Este jueves, con la fase regular ya finalizada y sin previo aviso, se decidió decretar a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025 por ser el equipo que más puntos sacó en la Tabla Anual. De este modo, quedó establecido un nuevo título en el fútbol argentino que comenzará a entregarse de manera ininterrumpida. Por lo tanto, a partir del 2026 habrá un total de ¡7 campeonatos! en disputa.

Los 7 títulos anuales que otorgaría la AFA en 2026 Liga Profesional Se sorteó la Liga Profesional 2023. Foto: Archivo El trofeo de la Liga Profesional que se llevan desde el 2025 los ganadores del Apertura y el Clausura. Archivo Según lo confirmó la LPF en su sitio web oficial, se mantendrán los torneos Apertura y Clausura tal cual como se disputaron en este 2025, con el mismo formato; es decir, una primera fase dividida en 2 zonas de 15 equipos, con 16 partidos y playoffs a partir de octavos de final. A su vez, estará el Campeón de Liga para el que quede primero en la Tabla Anual.

copa argentina La Copa Argentina, el título en vigencia con menos modificaciones desde su creación. @CopaArgentina De estos primeros 3 títulos se desprenderán 2 más. Uno es el Trofeo de Campeones, que se disputarán el campeón del Apertura con el del Clausura a partido único. El vencedor de este título se medirá ante el Campeón de Liga (Anual) en la Supercopa Internacional, que podría ser la última vez que se juegue.