La Copa Argentina anunció para 2026 un cambio trascendental, muy pedido por hinchas y dirigentes

El Comité Ejecutivo de la LPF confirmó una implementación que marcará un antes y un después en la historia de la Copa Argentina. Los detalles.

La Copa Argentina 2026 vendrá de la mano con un cambio muy esperado por todos.

La histórica consagración de Independiente Rivadavia marcó el cierre de la Copa Argentina 2025. Sin embargo, a pocas semanas de su finalización, en las oficinas de la AFA ya se definió cómo se jugará la edición del próximo año, y vendrá de la mano con un cambio muy esperado que le dará un giro drástico al formato.

En la misma reunión en la que se decretó campeón a Rosario Central por ser el líder de la tabla anual, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional terminó de ajustar los últimos detalles del calendario de torneos para 2026. En ese contexto, se aprobó una modificación que será un antes y un después en el certamen más federal del país.

La Copa Argentina implementará el VAR a partir del próximo año Es que se conoció la noticia de que la Copa Argentina contará con la presencia del VAR, una medida que se implementó por única vez en la reciente definición entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors que decantó en la primera estrella de los mendocinos en la máxima categoría.

lepra campeon copa argentina sebastian villa Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras vencer en la final a Argentinos. Alf Ponce Mercado / MDZ No obstante, hay un detalle importante por aclarar respecto a eso: el videoarbitraje recién empezará a utilizarse desde los octavos de final en adelante. En base a eso, tanto los 32avos. como los 16avos. de final se disputarán al estilo de siempre -sin tecnología-, al menos en la edición de 2026.

Otro punto clave es la nueva diagramación. Además de que ya se definieron las fechas para cada instancia del torneo, se diferenció a los clubes que disputarán copas internacionales el próximo año (fueron catalogados como "equipos Conmebol") con aquellos que no lo harán para no tener inconvenientes con cuestiones organizativas.