Con máximas superiores a los 30ºC, así estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas dio detalles de cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 22 de noviembre. Se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, además de inestabilidad en cordillera. La mínima esperada es de 15ºC y la máxima de 33ºC.