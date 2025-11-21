Con máximas superiores a los 30ºC, así estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días
Desde Contingencias Climáticas anticiparon un fin de semana caluroso en Mendoza, con altas temperaturas e inestabilidad en alta montaña.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas dio detalles de cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 22 de noviembre. Se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, además de inestabilidad en cordillera. La mínima esperada es de 15ºC y la máxima de 33ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación leve desde el sector norte a sur desde las 12 hasta las 23 en toda la provincia. En el departamento de La Paz, el viento podría continuar durante la madrugada siguiente.
- Nubosidad: cielo seminublado en el Valle de Uco y zona Este durante la mañana, de despeja después de las 12. Leve probabilidad de convección entre las 17 y las 21 en el Noroeste de Mendoza, con precipitaciones débiles y aisladas.
- Alta Montaña: cielo despejado durante la mañana. Entre las 17 y las 22, se espera nubosidad en la parte Norte de la cordillera, sin precipitaciones.
El pronóstico para los próximos días
El domingo continuará subiendo la temperatura y se espera que la máxima sea cercana a los 35ºC. Continúa el mal tiempo en alta montaña. Mientras que el lunes permanece caluroso (36ºC de máxima) y se anticipan tormentas hacia la noche.