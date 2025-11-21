Presenta:

Las empresas y los ejecutivos que buscan ser los mejores del año en Mendoza

AEM dio a conocer el listado de ternados para la Premiación Empresarial 2025 que distinguirá a proyectos y empresarios líderes en la provincia.

AEM premiará nuevamente a las mejores empresas y ejecutivos del año en Mendoza en su tradicional gala.&nbsp;

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas que integrarán la edición 2025 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.

Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.

Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.

Las empresas y ejecutivos nominados

Empresa Sustentable

  • LTN Friolatina
  • Finca Doña Paula
  • Eco de los Andes

Empresa del Sector Seguros

  • Provincia ART
  • Sancor Seguros
  • La Caja

Empresa de Servicios Financieros

  • Banco Comafi
  • Banco Santander
  • Banco de Galicia

Empresa del Sector Comercial

  • Grupo Lorenzo
  • Farmacias del Plata
  • Central de Bebidas
  • Frat

Hotelería Boutique

  • Lares de Chacras
  • Chozos
  • Puesto del Indio

Empresa Vitivinícola Boutique

  • Bira Wines
  • Altos Las Hormigas
  • Finca La Escarcha
  • Bodega Penedo Borges

Empresa del Sector Logístico

  • Transportes Copparoni
  • Alser Logístico
  • Tahan Transporte
  • Transportes Mena

Empresa del Sector Gastronómico

  • Chirivia
  • Gardenia Restó
  • Soberana Restó

Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica

  • Yam Capital Humano
  • Avatar Medtech
  • Possumus

Desarrollos Comerciales

  • Circuito Gardenia
  • Sobremonte

Desarrolladores Inmobiliarios

  • Hyde Development
  • Grupo Kristich
  • Brandi Developers

Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería

  • Genneia
  • YPF

Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos

  • Grupo Broda
  • Grupo Lorenzo
  • Saigro

Experiencia Turística y/o Cultural

  • Espacio Arizu
  • Petit Infinito (Bodega Sottano)
  • Las Palapas
  • Casa David Wine & Horses – Concurso Internacional de Salto

Empresa Agroindustrial

  • Río Alara
  • Yancanello San Rafael
  • Agroindustrias La Española

Ejecutivo Pyme del Año

  • Valentina Monteverdi
  • Gregorio Bajda
  • Ignacio Revellino

Ejecutivo del Año

  • Flavio Kristich
  • Gerardo Lorenzo
  • Alejandra Gil Posleman

