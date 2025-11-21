Las empresas y los ejecutivos que buscan ser los mejores del año en Mendoza

AEM dio a conocer el listado de ternados para la Premiación Empresarial 2025 que distinguirá a proyectos y empresarios líderes en la provincia.

AEM premiará nuevamente a las mejores empresas y ejecutivos del año en Mendoza en su tradicional gala.

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas que integrarán la edición 2025 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.

Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.

Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.

Las empresas y ejecutivos nominados Empresa Sustentable