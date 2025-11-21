Las empresas y los ejecutivos que buscan ser los mejores del año en Mendoza
AEM dio a conocer el listado de ternados para la Premiación Empresarial 2025 que distinguirá a proyectos y empresarios líderes en la provincia.
La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas que integrarán la edición 2025 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.
Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.
Te Podría Interesar
Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.
Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.
Las empresas y ejecutivos nominados
Empresa Sustentable
- LTN Friolatina
- Finca Doña Paula
- Eco de los Andes
Empresa del Sector Seguros
- Provincia ART
- Sancor Seguros
- La Caja
Empresa de Servicios Financieros
- Banco Comafi
- Banco Santander
- Banco de Galicia
Empresa del Sector Comercial
- Grupo Lorenzo
- Farmacias del Plata
- Central de Bebidas
- Frat
Hotelería Boutique
- Lares de Chacras
- Chozos
- Puesto del Indio
Empresa Vitivinícola Boutique
- Bira Wines
- Altos Las Hormigas
- Finca La Escarcha
- Bodega Penedo Borges
Empresa del Sector Logístico
- Transportes Copparoni
- Alser Logístico
- Tahan Transporte
- Transportes Mena
Empresa del Sector Gastronómico
- Chirivia
- Gardenia Restó
- Soberana Restó
Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica
- Yam Capital Humano
- Avatar Medtech
- Possumus
Desarrollos Comerciales
- Circuito Gardenia
- Sobremonte
Desarrolladores Inmobiliarios
- Hyde Development
- Grupo Kristich
- Brandi Developers
Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería
- Genneia
- YPF
Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos
- Grupo Broda
- Grupo Lorenzo
- Saigro
Experiencia Turística y/o Cultural
- Espacio Arizu
- Petit Infinito (Bodega Sottano)
- Las Palapas
- Casa David Wine & Horses – Concurso Internacional de Salto
Empresa Agroindustrial
- Río Alara
- Yancanello San Rafael
- Agroindustrias La Española
Ejecutivo Pyme del Año
- Valentina Monteverdi
- Gregorio Bajda
- Ignacio Revellino
Ejecutivo del Año
- Flavio Kristich
- Gerardo Lorenzo
- Alejandra Gil Posleman