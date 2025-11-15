Enrique Shaw, el empresario que el Papa León XIV propone como modelo para la industria argentina

El Papa León XIV rescata la figura de Enrique Shaw como modelo de empresario que pone la dignidad del trabajador por encima de la rentabilidad.

El mensaje del Papa León XIV a los participantes de la XXXI Conferencia Industrial Argentina, celebrado el 13 de noviembre, cobra una relevancia al mencionar a Enrique Shaw, un empresario argentino que se destacó no solo por su trabajo, sino también por su extraordinaria dedicación a la dignidad del trabajador y a la promoción del bien común.

En un contexto global en el que la justicia social y la ética empresarial a menudo parecen estar en conflicto, la inclusión de Shaw en este discurso papal subraya la continuidad de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación práctica en la realidad laboral contemporánea.

Enrique Shaw Enrique Shaw, un empresario argentino. Archivo MDZ. Enrique Shaw: un modelo de liderazgo ético Shaw es presentado en el mensaje papal como un empresario que integró su fe con su práctica profesional, defendiendo que la industria es más que una simple máquina de generar beneficios; es una comunidad de personas. Este enfoque contrasta con la visión tradicional de la industria centrada exclusivamente en la rentabilidad, y plantea un modelo donde la dignidad humana y el desarrollo integral del trabajador son la prioridad. En tiempos en los que las empresas a menudo se ven atrapadas en la lógica del máximo beneficio a corto plazo, la vida y obra de Shaw ofrecen un recordatorio poderoso de que es posible equilibrar la rentabilidad con el compromiso humano.

El Papa menciona de manera clara cómo Shaw promovió salarios justos, implementó programas de formación y se preocupó por el bienestar de sus trabajadores y sus familias. Este enfoque holístico al manejo de la empresa no solo mejora la calidad de vida de los empleados, sino que también potencia su lealtad y compromiso, creando un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. La enseñanza papal, al referirse a Shaw, invita a otros empresarios a seguir este modelo de acción, destacando que la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para construir comunidades más justas y solidarias.

OIP (3) El Papa menciona de manera clara cómo Shaw promovió salarios justos. Archivo MDZ. La persistencia del desafío a la injusticia social La mención de Shaw también resuena en un contexto de luchas contemporáneas por la justicia social. El mensaje del Papa se encuentra en continuidad con el pensamiento que surge desde la Rerum Novarum, donde la dignidad del trabajador es fundamental. Enrique Shaw padeció incomprensión y persecución, reflejando el sacrificio que a menudo enfrentan aquellos que defienden los principios de justicia en entornos adversos. Su vida es un testimonio de valentía y compromiso, proporcionando un ejemplo significativo en la lucha constante por la dignidad humana en el trabajo.