Open Finance: el modelo que transforma los servicios financieros y redefine el uso seguro de los datos

La digitalización del sector financiero está dando paso a una nueva era, impulsada por el modelo de Open Finance , una evolución del Open Banking que promueve la apertura y el intercambio seguro de datos de usuarios entre bancos, fintechs , inversores y demás actores del ecosistema financiero, con su consentimiento.

Este modelo, centrado en el cliente, busca ofrecer experiencias financieras más personalizadas, competitivas y eficientes. No obstante, su adopción no está exenta de desafíos. En un entorno en el que la privacidad y la confianza son activos críticos, las instituciones deben garantizar que cada intercambio de información esté sustentado en protocolos robustos de seguridad y trazabilidad.

Los usuarios esperan transparencia total sobre cómo se usan sus datos, mientras los reguladores establecen normativas cada vez más exigentes. En este contexto, el éxito del Open Finance depende tanto de la madurez tecnológica como del compromiso de las empresas por proteger la información sensible de sus clientes y asegurar su consentimiento informado.

Para implementar un modelo de Open Finance de manera exitosa, las empresas financieras deben centrarse en tres aspectos fundamentales:

La apertura de datos financieros, bien implementada, no sólo reduce riesgos regulatorios, sino que también habilita a las instituciones a crear nuevos modelos de negocio, desde marketplaces de servicios financieros hasta alianzas estratégicas con fintechs.

La clave está en hacerlo con un marco robusto de gobernanza de APIs y seguridad de la información, que permita innovar sin comprometer la confianza del usuario. Solo así, el Open Finance podrá consolidarse como un verdadero motor de crecimiento, transparencia e inclusión financiera en toda la región.

* Diego del Castillo, director de banca y servicios financieros. en Snoop Consulting.