El kirchnerismo repudió la detención de Julio De Vido: "Buscan someter a los opositores al plan de saqueo de Milei"

Los legisladores de Unión por la Patria calificaron de “arbitraria” la detención del exministro e instaron a la sociedad a “defender la patria”. Tienen preocupación por su salud.

El kirchnerismo emitió un comunicado cuestionando la “arbitraria” detención del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien se entregó esta semana en los Tribunales de Comodoro Py tras ser condenado a 4 años de prisión por la tragedia de Once. Su familia días atrás repudió las condiciones que se encuentra el exfuncionario en el Hospital Penitenciario Central del Complejo de Ezeiza denunciando que sufre “pésimas” y “gravísimas” condiciones de detención, por lo que manifestaron preocupación por el estado de su salud.

Ahora, los legisladores de Unión por la Patria se sumaron a esas críticas, con un posteo en X. “Desde el Interbloque de Unión por la Patria repudiamos la detención arbitraria del compañero Julio De Vido. Una muestra más de la persecución política orquestada por el partido judicial y sus jefes políticos y económicos, con la que buscan, nuevamente, someter a referentes y opositores al plan de saqueo que hoy gestiona Milei y sus socios”, dice el comienzo del texto.

Para el peronismo, “las vejaciones son moneda corriente cuando los Estados son tomados por regímenes autoritarios como el actual, país en el cual un presidente vocifera que es ÉL quién encarcela a quienes le molestan”. “Así, pese a la grave situación de salud que atraviesa De Vido, los carceleros le impidieron el acceso a servicios básicos y a sus medicamentos, impidieron la comunicación con sus abogados, violando sistemáticamente la convención Interamericana de ddhh”, aseguraron.

“Pese a tener los informes de salud certificados y a pocos días de cumplir 77 años, el poder judicial forzó el pedido de pericia médica e informe socio ambiental a De Vido para disciplinar a la dirigencia nacional, popular y democrática de todo país. Del mismo modo que con la compañera Cristina, y otros referentes, la cárcel es la condena máxima para impedir la realización de la Argentina libre, justa y soberana en la que muchos creemos”, se indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/senadores_uxp/status/1989770510641566044&partner=&hide_thread=false • REPUDIAMOS LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL COMPAÑERO JULIO DE VIDO pic.twitter.com/DKyUPDiLeb — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) November 15, 2025 “Mientras la impunidad queda garantizada para jueces y amigos millonarios que negocian en Lago Escondido, y una Corte Suprema de tres hombres lo define todo en nuestro país, la sociedad argentina padece la pérdida de trabajo, ingresos y derechos. Este modelo de entrega y ajuste pone en riesgo, cada vez más, nuestras vidas y la de nuestras familias. No es la primera vez. El sistemático plan de persecución violenta ha sido desplegado a lo largo de toda nuestra historia, sobre todo en procesos antidemocráticos como en 1955 o 1976. Pero el pueblo resistió y venció”, se completó.