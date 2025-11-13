Trasladaron a Julio de Vido a la cárcel tras la condena por la tragedia de Once

La Justicia rechazó el pedido de Julio De Vido para que cumpla la prisión domiciliaria. Ahora, el exministro de Planificación Federal será trasladado al penal de Ezeiza.

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se entregó este jueves en Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por la tragedia de Once, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 rechazara su pedido de prisión domiciliaria. Tras el procedimiento, fue trasladado al penal de Ezeiza.

Entrega y participación en la Causa Cuadernos De Vido se presentó en los tribunales de Comodoro Py pasadas las 8:00. Sus abogados solicitaron al TOF N°7 eximirlo de participar en la audiencia de la Causa Cuadernos de este jueves, pero el pedido fue rechazado. Por ello, el exministro debió conectarse desde los tribunales antes de su traslado.

Tras su entrega y la participación en la audiencia, De Vido fue trasladado al penal de Ezeiza para cumplir la condena.

Así trasladaron a Julio De Vido Julio De Vido traslado Condena firme por la tragedia de Once La condena contra De Vido por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema declaró "inadmisibles" los recursos de la defensa y dejó firme la condena por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.