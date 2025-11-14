Cuadernos: Casación rechazó la participación de las defensas en la reunión para buscar agilizar el debate

La Cámara Federal de Casación Penal echó por tierra la intención de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta de participar en la reunión donde se planteara imprimirle mayor celeridad al debate que recién comenzó hace poco más de una semana.

Durante la audiencia del pasado jueves, además de leerse otro tramo de la imputación, los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Mendez Signori confirmaron la asistencia a la convocatoria del Tribunal de Superintendencia de Casación y fijaron una firme postura sobre las críticas de la metodología y modalidad del debate.

Al final de dicha audiencia, varios defensores, entre ellos Jose Manuel Ubeira que representa a Óscar Thomas, manifestó su preocupación por la convocatoria del próximo martes de la cual sostuvo viola principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de independencia judicial sobre presiones y apariencias de subordinación.

“Quiero estar presente en esa audiencia para que la Cámara de Casación me escuche y sepa lo que tengo que decir sobre la confección de este proceso”, sostuvo el defensor, cuyo planteo fue secundado por Laura Fechino, abogada de Hernán Gómez, exfuncionario de Planificación.

Al planteo se sumaron Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Palmeiro de Julio De Vido, Alejandro Rúa de Roberto Baratta y otros. En respuesta, el juez Enrique Mendez Signori señaló que iba a dar traslado a las intenciones manifestadas.

La contestación del máximo tribunal penal del país no se hizo esperar. En una breve nota, la Secretaría General aclaro que “la reunión citada para el día martes 18 de noviembre próximo, se trata de una convocatoria para magistrados, sin intervención de las partes del proceso”.

Hay gran expectativa por el encuentro de la próxima semana entre los jueces del TOF 7 y los presidentes de las 4 salas de casación. Tras la apertura este jueves de la segunda audiencia del juicio, el magistrado Enrique Méndez Signori, leyó una resolución donde en primer lugar, remarco las múltiples dificultades “que fueron sorteadas merced a los ingentes esfuerzos del personal en las tareas atingentes a la tramitación de las profusas actuaciones, resolviendo numerosos planteos de las partes con mayor y menor complejidad

Por otra parte, Méndez Signori respondió de forma contundente las críticas sobre la metodología empleada para el debate y señaló que a partir del 25 de noviembre el juicio pasará a tener dos audiencias semanales. El juez también confirmó la asistencia del Tribunal al encuentro e indicó que más allá de lo resuelto junto a sus pares "se canalizarán nuevamente las peticiones relevadas con anterioridad".