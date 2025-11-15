Una fintech reposiciona su marca y refuerza su rol estratégico en la transformación del ecosistema antifraude

La campaña "Desbloquea con Koin" refleja la evolución de la fintech como socio que impulsa resultados y crea conexiones seguras entre personas y empresas.

Koin, fintech especializada en medidas antifraude y soluciones de pago, presenta su nueva campaña de marca “Desbloquea con Koin”, que supone una etapa de crecimiento y consolidación en el mercado latinoamericano. Con esta acción, la compañía busca reforzar su rol estratégico, posicionándose como un socio que impulsa resultados, elimina barreras y crea conexiones seguras entre personas y empresas.

El concepto de “desbloquear” se refiere a la oportunidad de avanzar sin fricciones, superar obstáculos financieros o tecnológicos y generar confianza en cada transacción. En un contexto en el que tanto los pagos digitales y el comercio electrónico como las amenazas a los mismos se expanden a gran velocidad, Koin se propone facilitar la experiencia de compra y venta, combinando tecnología, seguridad y conveniencia en un entorno cada vez más desafiante.

Más que un cambio, se trata de un movimiento de fortalecimiento. Queremos reafirmar a Koin como un socio que facilita el crecimiento y la eficiencia a lo largo de todo el proceso de venta, tanto para una empresa como para un consumidor. Este nuevo posicionamiento refleja nuestra madurez y preparación para expandir nuestra presencia en toda Latinoamérica.

Con este relanzamiento, refuerza su misión de brindar soluciones que permitan a las empresas aumentar sus ventas, mejorar sus tasas de aprobación y reducir las pérdidas por fraude. A través de herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de riesgo en tiempo real, la compañía procesa millones de transacciones de forma segura, disminuyendo falsos positivos y optimizando la conversión.

El nuevo posicionamiento de marca y la campaña “Desbloquea con Koin” reflejan la evolución de la fintech como actor clave en la transformación de los servicios antifraude en la región. Con foco en la innovación, la seguridad y la expansión regional, Koin se consolida como un aliado estratégico para empresas que buscan crecer en el entorno digital y ofrecer experiencias de compra más fluidas, seguras y accesibles.