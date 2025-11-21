Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, siguiendo con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos el sábado (Tunuyán y San Carlos), mientras que los trabajos se realizarán en Tupungato el día domingo.
Cortes de luz programados para el sábado 22/11
Tunuyán
- En calle San Pablo, entre La Pampa (o escuela Clotilde Lanne de Cibert) y Finca Zuccardi Las Cuchillas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 23/11
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°86, entre el cruce del barrio Entrevides y el Mirador del Valle (letrero de Tupungato); La Arboleda. De 9.30 a 12.30 h.