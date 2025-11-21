Presenta:

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio durante el fin de semana.

Continúan las tareas de mantenimiento por parte de Edemsa 

Foto: Archivo

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, siguiendo con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos el sábado (Tunuyán y San Carlos), mientras que los trabajos se realizarán en Tupungato el día domingo.

Cortes de luz programados para el sábado 22/11

Tunuyán

  • En calle San Pablo, entre La Pampa (o escuela Clotilde Lanne de Cibert) y Finca Zuccardi Las Cuchillas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.30 a 13.30 h.

Cortes de luz programados para el domingo 23/11

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°86, entre el cruce del barrio Entrevides y el Mirador del Valle (letrero de Tupungato); La Arboleda. De 9.30 a 12.30 h.

