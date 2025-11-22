Pronóstico: el sábado llegará con calor en toda Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico para este sábado en Mendoza: temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado.

El pronóstico para el fin de semana prevé temperaturas superiores a los 30°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el pronóstico para este sábado 22 de noviembre en Mendoza tendrá una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y el predominio de buenas condiciones en gran parte de la provincia.

Según el organismo, se espera poca nubosidad, con una mañana fresca y una tarde agradable. La temperatura máxima llegará a 30°, mientras que la mínima se ubicará en 14°, una marca típica de esta época del año.

Inestabilidad en cordillera Aunque el llano se mantendrá estable, el SMN advierte que la zona cordillerana podría presentar momentos de inestabilidad, con la aparición de nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores altos.

Los vientos se mantendrán leves del noreste, sin alertas meteorológicas vigentes para la provincia durante la jornada.