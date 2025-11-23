Pronóstico: fuertes vientos este domingo en siete provincias

Ráfagas del norte y polvo en suspensión marcarán la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este domingo una alerta por vientos que afectará a gran parte del centro y oeste del país. La advertencia rige para Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, debido a un pulso de aire norte que generará ráfagas fuertes durante buena parte de la jornada.

Según informó el SMN, "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h". Las condiciones podrían dificultar actividades al aire libre y provocar cortes temporarios en la visibilidad.

mapa_alertas (1) El pronóstico del SMN señala un domingo con ráfagas intensas en siete provincias del país. Durante la madrugada llegarán las primeras ráfagas a las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Mientras que en las demás provincias, as ráfagas se harán más intensas en la mañana.

Recomendaciones Ante Vientos Fuertes El organismo reiteró una serie de medidas básicas para atravesar la jornada con mayor seguridad: