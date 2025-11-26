Árboles, postes caídos, cortocircuitos y voladura de techo: lo que dejó el paso del fuerte viento en el Gran Mendoza

La llegada de un fuerte viento causó estragos en cada uno de los departamentos que componen el Gran Mendoza este martes. Los daños uno por uno.

Todos los departamentos del Gran Mendoza se vieron afectados por el paso de un fuerte viento entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles. Como resultado de las ráfagas, se registraron distintos hechos en toda el área metropolitana mendocina, con árboles y poste de luz caídos y una voladura de techo.

Lo que dejó el viento La principal ocurrencia presentada en la totalidad de los casos notificados fue la caída de árboles o ramas. El departamento que más de estos casos tuvo fue Luján de Cuyo, con 38 hechos, seguido por Godoy Cruz, que presentó 22 caídas de árboles y/o ramas, y en tercer lugar quedó Guaymallén con 16 casos. Luego, las jurisdicciones de Las Heras y Maipú solo tuvieron 5 hechos de esta índole, apenas superados por Ciudad de Mendoza con 6.

En total, las caídas de árboles y/o ramas en el Gran Mendoza fueron 92.

Detrás de estas consecuencias, los reportes provinciales marcaron que la caída de postes de luz y/o de cables fue el segundo hecho más repetido. El departamento más afectado por esto fue Godoy Cruz, con 8 casos notificados, seguido por Luján de Cuyo con 7, y por Las Heras con 6. Tanto la capital provincial como Guaymallén presentaron 5 casos de estos, y finalmente en Maipú solo ocurrió uno.

La totalidad en el Gran Mendoza de caídas de postes y/o cables fue de 32.