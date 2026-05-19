Si sos jubilado de Anses podés viajar más barato: cómo acceder al descuento de Flybondi

Los jubilados que cobran haberes a través de la Anses pueden acceder a descuentos especiales para viajar por Argentina y ahorrar en escapadas o vacaciones. La promoción pertenece a Flybondi y ofrece una rebaja del 20% en pasajes para vuelos nacionales, beneficio que también alcanza a un acompañante.

La iniciativa se mantiene vigente para vuelos programados hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplica exclusivamente para destinos dentro del país. Desde la aerolínea remarcaron que el descuento no se obtiene mediante la compra online tradicional, sino a través de canales específicos habilitados para jubilados.

Cuáles son los requisitos para que los jubilados de Anses vuelen con un 20% de descuento.

Quienes quieran utilizar el beneficio deberán realizar la compra de manera telefónica o presencial. Para validar el descuento, la empresa solicita datos que luego son corroborados con la Anses.

El paso a paso para obtener la promoción es:

Llamar al *3000 y seleccionar la opción 1.

O acercarse a las oficinas comerciales de Flybondi en Ezeiza o Aeroparque.

Informar el número de CUIT del jubilado al momento de la compra.

Esperar la validación de datos con Anses para confirmar el beneficio.

Desde la compañía aclararon que esas son las únicas vías habilitadas para acceder al descuento en pasajes.

Qué incluye la promoción para vuelos nacionales

El beneficio permite comprar hasta dos pasajes con descuento para viajar dentro de Argentina. Uno de los boletos debe estar necesariamente a nombre de la persona jubilada, mientras que el acompañante puede ser de cualquier edad y no necesita estar afiliado a Anses.

Entre los puntos más importantes de la promoción aparecen:

El descuento es del 20% sobre el valor del pasaje.

Solo aplica para vuelos nacionales.

Los tickets son intransferibles.

El pago debe realizarlo el jubilado titular.

No se puede combinar con otras promociones o beneficios.

En este caso, Flybondi aclaró que la rebaja no es acumulable con descuentos de programas como Club Flybondi, Club La Nación o Ultrapases.