Anses: el paso a paso para cobrar el monto retenido de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue adelante con el calendario de pagos de mayo 2026 y, además del aumento del 3,4%, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un monto adicional correspondiente al dinero retenido por el organismo.

Ese extra surge del 20% que Anses descuenta todos los meses y que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH. El trámite es obligatorio para continuar cobrando el total de la prestación y puede realizarse de forma online mediante la plataforma Mi Anses.

La presentación de la Libreta AUH es obligatorio para cobrar el 20% retenido por Anses. Foto: Shutterstock

Los montos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock

La Libreta AUH es un formulario que deben completar los titulares de la asignación para acreditar que los menores cumplen con los requisitos exigidos por Anses.

A través de este documento se validan:

Los controles de salud.

La vacunación obligatoria.

La asistencia escolar de niños y adolescentes.

Una vez aprobado el trámite, el dinero acumulado se deposita automáticamente.

Además, presentar este formulario también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio destinado a cubrir parte de los gastos educativos.

Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi Anses

El trámite puede hacerse desde la app oficial o ingresando al sitio web de Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso a paso para completar el trámite:

Entrar a Mi Anses.

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH.

Revisar si falta completar información de salud, educación o vacunación.

Descargar el formulario generado por el sistema.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente.

Verificar que tenga firmas y sellos.

Sacar una foto clara del documento completo.

Subir la imagen nuevamente desde la plataforma.

Desde Anses remarcaron que la foto debe estar bien iluminada, sin arrugas y con las cuatro esquinas visibles. Además, el archivo debe enviarse en formato JPG y no superar los 3 MB.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

Quienes no completen este trámite no podrán cobrar el 20% retenido de la asignación. El pago extra solo se acredita después de que Anses valida correctamente la documentación presentada.

De todos modos, si existen inconvenientes para cargar la libreta de manera online, también es posible realizar la presentación en oficinas del organismo sin necesidad de solicitar turno previo.