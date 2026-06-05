Casi seis plazas Independencia: las construcciones privadas crecen en la capital mendocina

Según señalaron desde el municipio, actualmente la Ciudad cuenta con más de 300.000 m2 de construcción privada, el equivalente a casi 6 plazas Independencia.

Durante los últimos años, la Ciudad de Mendoza ha ampliado la cantidad de proyectos de obras privadas en el departamento, destinadas principalmente al rubro inmobiliario y comercial y alcanzando actualmente más de 300.000 m2 de construcción en el departamento, el equivalente a 6 veces el tamaño de la plaza Independencia.

En su exposición en el Foro CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el intendente Ulpiano Suarez se refirió a las políticas impulsadas buscando fortalecer el clima de inversión y promover un entorno eficiente y transparente para el desarrollo económico.

obra en construcción Ulpiano Suarez Ulpiano Suarez señaló algunos de los aspectos que favorecen la construcción privada en la Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza

De los 300.000 metros cuadrados que hay en construcción en la Ciudad, el 10% ya se encuentra finalizado y un importante porcentaje se encuentra cerca de concluir. En los últimos meses, la Capital reformuló su código urbano y actualizó el Código de Edificación, modernizando el marco normativo favoreciendo las reglamentaciones más claras y simplificando algunos trámites.

Dónde se está construyendo en la Ciudad de Mendoza En total, cuatro importantes obras ya están finalizadas, mientras que otras tres se encuentran en su etapa de finalización. En esa línea, siete proyectos se encuentran actualmente en ejecución. Otros siete proyectos ya se encuentran listos, a la espera por comenzar con los trabajos.