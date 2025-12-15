Un estafador serial engañaba con el nombre de un personaje de Los Simpson y quedó complicado

A mediados de noviembre, un reconocido estafador serial volvió a ser detenido en Mendoza . Se trata de Rodrigo Emanuel Raia Tobazza (41), quien en los últimos años acumuló numerosas denuncias y condenas por diferentes maniobras fraudulentas. Recientemente, le dictaron la prisión preventiva y así la Justicia ratificó la investigación en su contra.

Raía Tobazza se encuentra detenido desde el allanamiento que se realizó semanas atrás en un domicilio de la Sexta Sección , luego de una investigación que desarrolló durante dos meses el fiscal de Delitos Económicos Juan Tichelli . Para concretar el ardid, el sospechoso se ocultaba detrás del nombre de un popular personaje de Los Simpson .

Ahora, la jueza Dolores Ramón le impuso la mencionada medida cautelar, que fue solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), motivo por el que permanecerá tras las rejas mientras se desarrolla la instrucción, en la que está sindicado por estafas que incluyeron el uso de documentos e identidades apócrifas y la colaboración de un cómplice.

La pesquisa sostiene que todo comenzó a raíz de una publicación realizada el 31 de julio por Raia Tobazza en Marketplace , la plataforma para compras y ventas de Facebook . Utilizando un perfil falso, bajo el nombre de Rodrigo Flander , en una clara referencia al personaje de Los Simpson Rod Flanders —vecino de la familia más famosa del planeta—, el estafador publicó un auto para la venta: un Toyota Corolla por el que pedía 25.000 dólares .

Rápidamente, un hombre se interesó en el vehículo y lo contactó por mensaje privado. Tras una breve conversación, días después, el estafador se presentó en la casa de la víctima, ubicada en el barrio Mebna de San Martín . Allí, el comprador le ofreció una motocicleta Ducati Multistrada 950cc, más cierta cantidad de dinero para completar el pago del automóvil. Raia Tobazza aceptó la oferta, sin darle más vueltas al asunto.

Apenas unos días después, el 4 de agosto, el hombre fue a probar el rodado que iba a comprar. Para eso, fue citado por Raia Tobazza a un domicilio de calle Clark, en la Ciudad de Mendoza, donde funciona un hostel. Allí, acusado estaba hospedándose y había alquilado dos habitaciones.

Portada Raia Rodrigo Emanuel Raía Tobazza fue destacado como un "estafador serial" de Mendoza.

Pese a eso, no encontró a Raia Tobazza en ese lugar, sino a otro hombre que aseguraba ser el hermano de Rodrigo Flander, quien también utilizó una identidad falsa, pero fue identificado en el expediente como Carlos Marcelo Gazal. Ese sujeto hizo que testear Toyota Corolla y luego la víctima le entregó 500 dólares a modo de seña.

Al día siguiente, surge de la reconstrucción, Gazal se dirigió en el automóvil hasta el domicilio de la víctima, con el objetivo de concretar la transacción y llevarse la motocicleta y el resto del dinero acordado. Sin embargo, al víctima negó a cerrar el negocio y le exigió la verificación técnica del rodado.

A raíz de eso, el 6 de agosto, ambos se dirigieron hacia la planta verificadora del Departamento Junín, ubicada en calle Espejo, donde se practicó dicha revisión al Toyota Corolla y las partes intercambiaron la documentación de ambos vehículos.

Posteriormente, la víctima constató que los papeles del auto eran falsos, ya que se trataba de un vehículo alquilado a la compañía Kamala S.A.S., con base en Luján de Cuyo, pocos días antes de la publicación realizada en Facebook por Raia Tobazza, de acuerdo con la investigación.

Luego de que el hombre denunció el fraude, las autoridades volvieron a solicitar la captura de Raia Tobazza, quien durante un tiempo estuvo viviendo en el extranjero luego del último paso que había tenido por la cárcel, en una de las tantas causas de estafa por las que fue investigado a lo largo de su carrera delictiva.

Una vida ligada a las estafas

El prontuario de Raía Tobazza está fuertemente marcado por distintos tipos de estafas, desde pagar con cheques falsos hasta vender autos alquilados.

Fuentes del caso señalaron que el estafador ya se había labrado un "circuito de estafas" donde iba hilando distintos fraudes, uno con otro, para mantener su exigente estilo de vida.

En julio de 2020 Raía fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un total de 15 estafas perpetradas durante años en donde contactaba a vendedores de productos por redes sociales, se ganaba su confianza y, al momento de la compra, pagaba con cheques robados (provenientes de chequeras hurtadas) o sin fondos.

A pesar de la condena, el sujeto terminó siendo liberado tras cumplir con un tercio de la condena, algo común en este tipo de delitos. Tras esto, no cambió su conducta y continuó con sus fraudes, pero cuando la Justicia volvió a poner sus ojos sobre él, escapó al extranjero y le perdieron la pista.

No obstante, tras una ardua investigación de meses, el sujeto volvió a ser aprehendido por personal de la División de Delitos Económicos y ahora quedó con prisión preventiva por decisión de la jueza Ramón.