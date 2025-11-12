Volvió a caer preso un estafador serial mendocino que estuvo prófugo en el extranjero

Una investigación desarrollada durante meses por la División de Delitos Económicos terminó este martes con la detención de Rodrigo Emanuel Raía Tobazza (41), en Ciudad de Mendoza , catalogado como estafador serial en el ámbito policial y judicial. El sospechoso estuvo prófugo fuera del país y se habían emitido cuatro pedidos de captura en su contra en los últimos años.

Raía Tobazza fue detenido a partir de un allanamiento aplicado en un domicilio en calle Aristóbulo del Valle al 350, dentro de los límites de la Sexta sección, en la capital provincial. Allí, el sujeto fue hallado junto a una mujer. Además, en la vivienda secuestraron dos celulares y tres tarjetas SIM, elementos que serán analizados en búsqueda de pruebas claves en su contra.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las autoridades le perdieron el rastro cuando el estafador se fugó al extranjero, posterior a obtener su libertad tras un breve paso por la cárcel, en una de las tantas causas que ha tenido por estafas a lo largo de su carrera delictiva.

El prontuario de Raía Tobazza está fuertemente marcado por distintos tipos de estafas , desde pagar con cheques falsos a vender autos alquilados.

Según indicaron a este medio, el estafador ya se había labrado un "circuito de estafas" donde iba hilando distintos fraudes , uno con otro, para mantener su exigente estilo de vida.

En julio de 2020 Raía fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un total de 15 estafas perpetradas durante años en donde contactaba a vendedores de productos por redes sociales, se ganaba su confianza y, al momento de la compra, pagaba con cheques robados (provenientes de chequeras hurtadas) o sin fondos.

Libertad y posterior detención

A pesar de la condena, el sujeto terminó siendo liberado tras cumplir con un tercio de la condena, algo común en este tipo de delitos. Tras esto, Raía Tobazza no cambió su conducta y continuó con sus fraudes, pero cuando la Justicia volvió a poner sus ojos sobre él, escapó al extranjero y le perdieron la pista.

No obstante, tras una ardua investigación de meses, el sujeto volvió a ser aprehendido por personal de la División de Delitos Económicos y fue acusado de participar en múltiples maniobras ilícitas. El expediente de la causa quedó a cargo del fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli.