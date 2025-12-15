Un patrullero atropelló a una nena de 2 años, le hundió el cráneo y los detalles son fuertes: "La arrastró"

La menor permanece internada en grave estado tras ser embestida por un patrullero. Vecinos denunciaron que la conductora usaba el celular al momento del hecho.

La nena sufrió "hundimiento de cráneo" y sus tios denuncian que la oficial manejaba el patrullero mientras usaba el celular.

Un repudiable hecho ocurrió este lunes en la localidad de Del Viso, en la provincia de Buenos Aires, después de que una nena de 2 años fuera atropellada por un patrullero. La pequeña se encuentra en grave estado. Según relataron los vecinos, la oficial que conducía el vehículo estaba usando el celular al momento del accidente.

La menor, identificada como Bianca R., está en terapia intensiva en el Hospital Federico Falcón, según informaron los tíos de la víctima. Además, detallaron que debió ser operada de urgencia debido a un "hundimiento de cráneo".

Según los testimonios, "Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto".

Denuncia de los vecinos contra los conductores del patrullero Los vecinos denunciaron que, al parecer, la oficial de policía que conducía el patrullero "venía distraída con el celular" y añadieron que "el acompañante también estaría usando el teléfono. El accidente ocurrió frente a la casa de mi sobrina".