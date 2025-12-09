La ola dorada arrasó en Palermo: más de 2.000 Golden Retriever se juntaron y rompieron un récord mundial

El lunes, los Bosques de Palermo fueron escenario de un evento inédito: miles de perros Golden Retriever se congregaron en la Plaza Berlín y superaron la marca mundial de la reunión más grande de esta raza perruna . ¡Más de 2.000 perros llegaron junto a sus dueños para alcanzar el récord !

En las últimas horas, el influencer Fausto Duperré, quien impulsó la organización de la reunión de los Golden Retriever , confirmó que la juntada fue sumamente exitosa y que se rompió un récord mundial .

Según Duperré, en la mayor juntada del mundo se reunieron 2.397 Golden Retriever , superando el récord de Canadá, donde se habían congregado 1.685 mascotas de esa raza . ¡Otra coronación de gloria!

“Gente, lo logramos. Somos campeones del mundo. ¡Tenemos el récord mundial de la mayor juntada de golden! No puedo explicar mi felicidad, no puedo explicar mi emoción. Lo logramos. Simplemente gracias”, expresó Duperré en una publicación de Instagram, tras la histórica juntada.

Fausto Duperré es conocido por compartir contenido en las redes junto a su perro Oli. Se le ocurrió la idea de hacer una juntada de esta raza luego de su paso por Barcelona, donde presenció una reunión de 150 Golden Retriever. Esa experiencia lo motivó a replicar la convocatoria en Buenos Aires.

Inicialmente consideró formalizar la participación a través de Récord Guinness, pero finalmente desistió al conocer el costo de USD 38.000 que implicaba iniciar el proceso de validación oficial.

El encuentro estaba previsto para el domingo, pero debió ser reprogramado por condiciones climáticas adversas. Finalmente se realizó el lunes a partir de las 10 de la mañana, en la zona de Plaza Berlín, ubicada sobre la avenida Dorrego, entre Lugones y Figueroa Alcorta. Bajo el lema “la ola dorada”, el evento reunió familias, criadores, vecinos y amantes de los golden retriever de distintas partes del país.

Reunión de goldens en Palermo La ola dorada arrasó en Palermo. X

Duperré destacó el impacto positivo de ver tantos ejemplares de la misma raza en un entorno natural. “Realmente hace bien a la salud ver a tantos golden. Son la raza más apegada a los humanos”, afirmó durante la jornada.