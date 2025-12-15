Esta semana se conocerían las penas contra el Clan Sena: cuánto recibirían por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Se espera que, en los próximos días, la jueza Dolly Fernández comunique las penas contra César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña.

El jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Se espera que, en los próximos días, la jueza Dolly Fernández comunique las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña podrían recibir a pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la sentencia se postergue para el próximo año. Esto se debe a la proximidad de la feria judicial, que comienza el 24 de diciembre y se extiende hasta el 31 de enero inclusive.

“Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles, ¿sí? Quince días hábiles son tres semanas, pero si hay suspensión de términos y audiencias, justamente no son hábiles, quiere decir que no corren los días. Entonces, podría pasar al año próximo”, expresó la jueza, dos semanas atrás.

Condenaron al Clan Sena El pasado sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.