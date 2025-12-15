Otra vez investigan una banda de pseudopolicías en Mendoza: un sospechoso fue capturado en Las Heras

Detectives policiales y judiciales investigan hace dos meses a una nueva banda de pseudopolicías que actuaba en Luján de Cuyo . Básicamente, perpetraba asaltos simulando allanamientos en domicilios, haciéndose pasar por efectivos de la fuerza provincial. Este domingo, un sospechoso fue capturado en Las Heras y lo imputaron por uno de los hechos.

Fueron policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) quienes desarrollaron el procedimiento que permitió la caída de uno de los presuntos miembros de la gavilla delictiva que perpetró, al menos, dos golpes en diferentes viviendas de Luján.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , eran cerca de la 1.30 del domingo cuando los uniformados realizaban un recorrido preventivo por la zona de barrio Colombia II y divisaron un Volkswagen Voyage blanco, en el que iba a bordo cuatro sujetos con actitud sospechosa, en el cruce de calles Pimenides y Amanecer .

Al notar la presencia de los efectivos, los individuos descendieron del rodado y salieron corriendo en diferentes direcciones. Pese a eso, los funcionarios públicos pudieron frenarles el paso a los pocos metros y los aprehendieron.

Acto seguido, los cuatro sospechosos fueron identificados y se constató que uno de ellos presentaba dos pedidos de captura solicitados por los fiscales de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Carlos Alessandra y José García Mango .

Se trataba de Jesús Miguel Dávila Centeno, de 36 años, quien fue trasladado hasta la Subcomisaria Iriarte, debido a su complicada situación con la Justicia.

En la subcomisaría Iriarte están detenidos los sospechosos. Foto: Gentileza Dávila Centeno pasó sus primeras horas detenido en la Subcomisaría Iriarte de Las Heras. MDZ.

Durante la mañana de este lunes, el fiscal García Mango imputó al sindicado asaltante fue imputado por robo agravado en una de las causas por las que era buscado. Además, pronto será acusado en el otro expediente, que se le acumulará al mismo representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Así, la investigación continuaba bajo un fuerte hermetismo y los detectives del caso buscaban avanzar con las detenciones del resto de los integrantes de la banda pseudopolicial, explicaron las fuentes consultadas.

Amplio prontuario y recientes condenas

Las fuentes consultadas por este portal informaron que Dávila Centeno cuenta con un extenso prontuario y ha sido investigado por numerosos delitos a lo largo de su vida.

En ese sentido, las últimas condenas que figuran entre sus antecedentes penales son una pena a cuatro meses de cárcel por un robo simple, en 2018, y otra sentencia por un mes y 14 días de prisión por una causa de lesiones leves dolosas, en 2022. En ambos casos, admitió los hechos en un juicio abreviado y se le declaró la reincidencia, ya que contaba con fallos previos en su contra.

Ahora, tras su nueva detención, enfrenta imputaciones de mayor gravedad y podría terminar pasando un largo tiempo en prisión, en caso de que llegue a juicio y termine condenado.