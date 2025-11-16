La jueza Dolly Roxana Fernández señaló que el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski expuso un "hartazgo social" hacia el clan Sena

La jueza Dolly Roxana Fernández , responsable del juicio contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , se refirió a la histórica condena dictada este jueves y analizó el impacto social y político del caso que conmocionó a Chaco y al país.

En diálogo con TN, Fernández afirmó que se trató de “un juicio paradigmático”, tanto por su magnitud como por su preparación: “Ha tenido una trascendencia muy notoria. Ha llevado meses intensos de trabajo y fue una causa de una complejidad enorme”.

La magistrada explicó que el proceso judicial trascendió el eje del femicidio por la relevancia política de los acusados.

“Eran personas públicas, al momento del hecho dos de los imputados estaban como precandidatos a diputados, tenían posiciones políticas muy importantes”, señaló.

Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, remarcó que el caso expuso un profundo hartazgo social respecto del rol de los líderes piqueteros vinculados al clan Sena en la política chaqueña.

“Había un hartazgo social y esto fue la gota que rebalsó el vaso, como cuando vos decís: ‘Hasta acá’. La gente dijo basta”, sentenció.

Un veredicto esperado por toda una sociedad

La jueza destacó la fuerte movilización ciudadana durante los días previos a la sentencia: “Todo esto que pudimos ver, toda esta gente esperando el veredicto y haciendo vigilia tiene que ver con esto. La gente entendió que esto era algo más. No era solamente una condena por un delito aberrante, contra una mujer”.

El fallo del jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio cometido en junio de 2023.

Otros tres acusados fueron condenados por encubrimiento, mientras que una imputada fue absuelta y se ordenó su inmediata liberación.