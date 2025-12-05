Femicidio en Alicante: rompió el silencio el papá del argentino que asesinó a su expareja

Oriana Rojas fue asesinada a puñaladas por su expareja Leandro Ferreyra. Tras el crimen, el femicida se quitó la vida.

La pareja se había ido a vivir a España hace más de cuatro años.

Un femicidio seguido de suicidio mantiene en vilo tanto a España como a Argentina. Leandro Ferreyra (34), nacido en Córdoba capital, asesinó a su expareja, Oriana Rojas (29), también cordobesa. Tras el crimen, Ferreyra se suicidó en el departamento de la mujer, ubicado en Alicante.

En las últimas horas, el papá de Ferreyra expresó: “Todavía no entendemos qué pasó ese día”. En diálogo con La Voz, Rubén explicó que la pareja se había mudado a España hace más de cuatro años. En ese lapso, nació su nieto.

Además, confirmó que la pareja se había separado pero que seguían viviendo juntos en el departamento ubicado en la ciudad de Alicante. “En agosto, el día del cumpleaños de mi nieto, fue la última vez que tuvimos contacto con ellos, después de eso, no nos hablaron más y comenzamos a preocuparnos”, manifestó.

El trágico final La confirmación del crimen llegó tras un mensaje estremecedor que recibió el hermano de la joven: “Tu hermana y yo estamos muertos”. Alarmado, se dirigió al departamento de la calle Cánovas del Castillo 13 y encontró la escena que derivó en la intervención policial.

posteos del femicida de la pareja cordobesa en alicante Captura de pantalla De acuerdo con medios locales, Ferreyra habría atacado a Oriana con un arma blanca. Le propinó siete puñaladas. Luego se suicidó ahorcándose en el balcón. El niño de 2 años estaba en la guardería al momento del crimen.