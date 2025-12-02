Dolor en Formosa: la cronología del crimen de Xiomara Portillo, la menor que encontraron en un descampado

El cuerpo de Xiomara Luciana Portillo , de 16 años, fue encontrado el 26 de noviembre en un terreno baldío del barrio Procrear, en los límites de la ciudad de Formosa . La menor había sido reportada como desaparecida el 20 de noviembre pasado, cuando su propia madre se presentó en la Comisaría Sexta para realizar la denuncia.

El lunes 1 de diciembre confirmaron la identidad de la menor, luego de un procedimiento forense que se extendió durante varios días debido al estado deteriorado en el que encontraron el cuerpo.

De acuerdo con la información brindada por la madre de la adolescente y por la reconstrucción que realizaron los efectivos policiales, la menor salió de su casa alrededor de las 3 de la madrugada del 20 de noviembre, con destino al domicilio de un exnovio, también menor de edad.

Xiomara habría llegado en un vehículo de aplicación de transporte al domicilio y, según declaró su novio, ella se retiró de la casa a las 4.30 en una moto que la pasó a buscar.

Patricia Acosta denunció la desaparición de su hija, Xiomara Portillo, en la Comisaría Sexta de Formosa, el 20 de noviembre.

Las alarmas se encendieron a las 5.29 de la madrugada, cuando la joven tuvo su último contacto telefónico con una prima, a quien llamaba “hermana”. Precisamente, su prima le escribió cerca de las 9 de la mañana para preguntarle por qué no había vuelto a su casa, pero el mensaje nunca le llegó a Xiomara. Desde ese momento no se supo más de ella.

Luego de esperar unas horas, su madre, preocupada, se dirigió hacia la comisaría, donde se activó el Alerta Sofía, así como una alerta amarilla de Interpol.

El miércoles 26 de noviembre, un vecino llamó al 911 declarando que había encontrado un cuerpo en un descampado del barrio Procrear. De acuerdo con los medios locales, el cadáver se encontraba atado con alambres y con el rostro desfigurado, lo que impidió un reconocimiento visual inmediato.

Peritos señalaron que la condición del cuerpo habría sido producto de la acción de algún material corrosivo o quemante. Esa circunstancia dificultó la identificación y demoró las tareas de reconocimiento dactilar.

El mismo día del hallazgo, se inició formalmente una causa por homicidio. Desde entonces, se realizaron once allanamientos y dos requisas de vehículos en los que podría haberse transportado el cuerpo. Entre los elementos analizados figuran cámaras de seguridad, geolocalización del teléfono y comunicaciones recientes.

Así se llevó a cabo la identificación del cuerpo de Xiomara

Para concretar la identificación del cadáver, los peritos trabajaron con la falange del pulgar derecho, que fue tratada químicamente para recuperar la superficie y permitir la toma de una huella apta para el cotejo.

Los detenidos por el crimen de Xiomara

Actualmente hay dos personas demoradas, aunque aún no fueron formalmente imputadas. En tanto, la madre de uno de los sospechosos declaró como testigo.

Asimismo, el abogado de la familia, Mario Daniel Ojer, aseguró se solicitó allanar la casa del adolescente con el que Xiomara había tenido el último contacto conocido.