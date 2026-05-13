Gildo Insfrán rechazó una intervención federal en Formosa y trató de "gordito" a un senador libertario

El gobernador Gildo Insfrán calificó de 'barbaridad' el reclamo de intervención federal, y cruzó al senador libertario Francisco Paoltroni.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, salió este miércoles a contestarle al senador libertario Francisco Paoltroni, que viene reclamando la intervención federal de la provincia. Lo hizo durante la inauguración de obras en la escuela 366 "República del Perú", en la colonia Puesto Ramona del departamento General Belgrano.

Allí cuestionó a quienes, según dijo, buscan "atajos" cuando no consiguen llegar al poder por la vía electoral. Sin mencionarlo por su nombre, el mandatario peronista calificó el proyecto del libertario como "una absoluta barbaridad" para una provincia cuyo principal activo, según afirmó, es la convivencia.

Acto seguido recuperó una vieja anécdota del expresidente Raúl Alfonsín, quien durante la crisis hiperinflacionaria respondió a un reclamo con la frase "a vos no te está yendo mal, gordito". Insfrán la replicó al pie de la letra y se la devolvió a Paoltroni.

Un enemigo persistente El senador libertario, alineado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y enfrentado al asesor Santiago Caputo, es uno de los críticos más activos del oficialismo formoseño. Durante la campaña a convencional constituyente de 2025 cerró su recorrida montado a caballo, con poncho y botas.

El proyecto que tensa la pulseada En abril, Paoltroni formalizó en el Senado un proyecto que reclama intervenir los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.