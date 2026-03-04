"Querido Tío Gildo": escándalo en Formosa por adoctrinamiento en una escuela

El gobernador de Formosa , Gildo Insfrán , quedó en el centro de una nueva controversia luego de que se difundiera un video grabado durante la inauguración de una escuela en el que mantiene un diálogo con estudiantes que destacan su gestión.

La escena, difundida por los canales oficiales de comunicación de la provincia, generó críticas en redes sociales y entre dirigentes opositores, que cuestionaron el carácter del intercambio.

El episodio ocurrió este lunes durante la apertura de la EPEP N.º 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. En medio de la actividad oficial, el mandatario se sentó frente a tres alumnos que conducen un programa escolar y que, según se informó, habitualmente realizan entrevistas desde su escuela, la EPEP N.º 331 “Amalia Valentina Parola”.

Durante el intercambio, uno de los estudiantes destacó la construcción de escuelas en la provincia y aseguró que esos espacios brindan oportunidades educativas a los niños de los barrios. Luego planteó una pregunta a otro compañero: “¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?”.

El alumno respondió señalando al propio gobernador: “Nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”.

El tono del diálogo quedó aún más marcado cuando otro de los niños preguntó directamente al mandatario: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?”.

Insfrán reaccionó inicialmente con sorpresa y luego respondió: “Se siente satisfacción”. A continuación, afirmó que desde el gobierno provincial se encargan de financiar la infraestructura y los salarios, mientras que el rol central en la educación corresponde a los docentes. También destacó que la provincia obtuvo buenos resultados en las últimas evaluaciones educativas nacionales.

La conversación continuó con nuevas preguntas sobre las políticas educativas del gobierno provincial. En un momento, los estudiantes consultaron si este año volverían a recibir útiles escolares, guardapolvos y zapatillas. El gobernador respondió que esos kits ya están siendo distribuidos en todas las escuelas del territorio provincial.

“Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia. No es solo para quienes viven en la capital: hasta en el último rincón de Formosa se están entregando los kits escolares para que las familias no tengan que afrontar ese gasto”, afirmó.

El intercambio concluyó con una despedida que provocó risas entre los presentes. Los alumnos agradecieron su presencia y lo mencionaron como “el querido tío Gildo”.

Críticas al Gobierno nacional durante el acto

Durante el discurso que pronunció en la inauguración del establecimiento educativo, Insfrán también aprovechó para cuestionar al gobierno del presidente Javier Milei.

El mandatario formoseño sostuvo que su administración continuará priorizando las políticas sociales y educativas a pesar de las tensiones fiscales con la Nación.

“No importa que nos sigan amenazando o recortando la coparticipación y los fondos que por ley corresponden a la provincia. Con lo poco o mucho que tengamos, siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”, expresó.

En ese contexto, también ironizó sobre el discurso que Milei brindó el domingo en el Congreso al inaugurar el período de sesiones ordinarias. Según dijo, intentó seguir la intervención presidencial, pero afirmó que solo escuchó “agravios”.

Insfrán cumplió en diciembre pasado 30 años consecutivos al frente del gobierno provincial, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor permanencia en el poder en la política argentina.