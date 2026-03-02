Desde Formosa, Insfrán reivindicó su modelo y cuestionó con dureza al Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Formosa Gildo Insfrán , anunció un superávit fiscal acumulado de $34.349.217.775,13 . Así lo hizo saber en su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia.

Insfrán está acostumbrado a abrir las sesiones ordinarias del Congreso provincial. La de ayer fue su 30 vez en que tuvo que presentar su informe anual; ya que ejerce como gobernador desde el 10 de diciembre de 1995

En tal sentido vinculó a la administración de los recursos y la planificación financiera del Estado provincial.

Asimismo, formuló fuertes críticas al Gobierno nacional , al sostener que “se aplican políticas recesivas y unitarias que afectan a las provincias y que existe una discriminación hacia Formosa por la baja ejecución presupuestaria nacional por habitante”.

Gildo Insfrán votó en Formosa X | @insfran_gildo

Contra el Gobierno de Javier Milei

Gildo Insfrán ponderó el modelo Formoseño y cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei.

El Mandatario dio su discurso con la vigencia de la nueva Constitución Provincial que, entre otros ítems impide la reelección indefinida, sólo acepta una (Insfran sólo podrá acceder a un re elección porque se considera el actual como un primer mandato).

Día único y excepcional

Insfrán presentó el 1 de marzo como un día "único y excepcional" por tratarse del primer mensaje bajo la nueva Constitución reformada. “Formosa cuenta ahora con una de las constituciones más completas, avanzadas e innovadoras de la República Argentina". Una afirmación que, como tantas otras del discurso, no admite matices ni debate: todo es histórico, todo es ejemplar, todo es superior”.

Contra los libertarios

Insfrán apuntó contra la gestión libertaria a nivel nacional. “Es responsable del colapso del orden mundial, de la sumisión total de la Argentina frente a Estados Unidos y de un supuesto abandono de la soberanía”. “El país vive una etapa comparable con tiempos coloniales y reiteró la consigna ¡Patria sí, colonia no”, ubicándose en la trinchera de la resistencia!

Superávit financiero

En lo que se refiere a la provincia Insfrán aseguró que Formosa cerró 2025 con un superávit financiero superior a los 34 mil millones de pesos, dentro de un esquema que acumula 24 años consecutivos de resultado positivo. Ingresos por más de 2,78 billones de pesos y erogaciones por 2,74 billones conforman la foto que el Ejecutivo exhibe como prueba de eficiencia.

“La Nación desmantela el Estado, nosotros construimos hospitales”

El contraste es marcado: mientras la Nación "desmantela el Estado", Formosa construye hospitales, inaugura escuelas, subsidia tarifas, financia cooperativas, sostiene comedores y hasta proyecta producir radiofármacos. En el plano sanitario, se destacaron trasplantes, medicina nuclear y la inminente puesta en marcha de un ciclotrón con una inversión millonaria.

“Si algo falta, es por culpa de Buenos Aires; si algo funciona, es mérito exclusivo del modelo provincial.

Formosa discriminada

Insfrán dijo que Formosa es discriminada por la Nación. Recibimos seis veces menos recursos por habitante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aire. La provincia perdió más de 400 mil millones de pesos por decisiones nacionales.

El discurso avanzó además sobre educación, género, pueblos originarios, infraestructura vial, energía, agua potable y vivienda. En cada área, la narrativa repite el esquema: abandono nacional versus protección provincial. Incluso en materia de seguridad y orden público, el gobernador reivindicó la "paz social" como un valor constitucional a preservar.

En el tramo final, la pieza oratoria se volvió abiertamente épica. Evocó gestas patrióticas, habló de coraje y advirtió que "la historia no la escriben los cobardes".