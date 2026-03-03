Capital Humano intimó al Gobierno de Formosa por presunto adoctrinamiento escolar.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano , exigió explicaciones al Gobierno de Formosa por un presunto hecho de adoctrinamiento infantil ocurrido en una escuela primaria de esa provincia. La medida fue adoptada luego de que se viralizara un video grabado junto a alumnos de una escuela junto al gobernador Gildo Insfrán .

Las imágenes se grabaron durante la inauguración del inicio del ciclo lectivo en la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, donde un grupo de niños entrevistó al mandatario provincial en un intercambio que, según la denuncia oficial, tuvo “marcada carga de propaganda” y elogios a su gestión.

La cartera nacional remitió una nota al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Aráoz, en la que solicita precisiones sobre lo sucedido y reclama que se informe si se inició una investigación administrativa.

Desde la Secretaría de Educación de la Nación consideraron que el acto escolar habría sido utilizado como plataforma de “promoción político-partidaria” con menores como protagonistas, lo que calificaron como un hecho de “gravedad institucional”.

En la presentación formal, Capital Humano sostuvo que estas prácticas vulneran el principio de neutralidad en el ámbito educativo y podrían afectar la libertad de conciencia de los alumnos. Para fundamentar la intimación, el Gobierno citó artículos 14 y 75 de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 126 de la Ley de Educación Nacional, que protege a los estudiantes frente a posibles formas de agresión psicológica y garantiza el respeto a su pensamiento.

Además de explicaciones, la Nación requirió que la provincia detalle qué mecanismos disciplinarios contempla para situaciones de presunto adoctrinamiento y qué protocolos implementará para asegurar el pluralismo en las aulas.

El episodio generó repercusión política tras la difusión de las imágenes, en las que los alumnos formularon preguntas elogiosas hacia el gobernador, quien asumió el 10 de diciembre de 1995 y lleva tres décadas al frente del Ejecutivo formoseño.

Mientras desde la Casa Rosada se reclamaron respuestas “en un plazo perentorio”, en el entorno provincial defendieron el acto como parte de una actividad institucional en el marco de la inauguración escolar.