Residencias: Capital Humano anunció que solo convalidará títulos médicos extranjeros avalados por la FMEM.

Tras el examen en residencias, donde ninguno de los 117 aspirantes aprobó, el Gobierno limitará la validación de los títulos extrajeros.

El Ministerio de Capital Humano anunció un drástico cambio en el sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros. A partir de ahora, solo serán reconocidas aquellas titulaciones emitidas por universidades acreditadas ante la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés), organismo que establece estándares internacionales de calidad para la formación médica.

La medida fue comunicada luego de que el Ministerio de Salud informara los resultados de la validación de nota del Examen Único de Residencias: ninguno de los 117 médicos extranjeros que participaron logró aprobar la primera etapa. De ellos, 109 contaban con títulos previamente convalidados en el país.

El comunicado de Capital Humano tras el examen en residencias Entre las instituciones reconocidas por la WFME se encuentran universidades de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania. El nuevo criterio busca garantizar que los profesionales que ejerzan en Argentina tengan una formación avalada por estándares internacionales, reforzando así la seguridad y calidad en la atención médica.