Mendoza amplía los cupos para el ingreso a las Residencias 2025 en salud

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza resolvió aumentar la cantidad de plazas para el Concurso de Residencias 2025.

La resolución responde al incremento de aspirantes y a necesidades estratégicas del sistema de salud.

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves la ampliación de cupos para el Concurso de Ingreso al Sistema de Residencias 2025. La medida, dispuesta mediante la Resolución Nº 2591 del Ministerio de Salud y Deportes, responde a una demanda creciente por parte de profesionales de la salud y a la capacidad formativa de las sedes habilitadas.

Según consta en la resolución, firmada por el ministro Rodolfo Montero, la decisión se basa en el aumento de aspirantes a las residencias —especialmente en áreas promovidas— y en el compromiso de fortalecer la atención sanitaria en toda la provincia. La ampliación abarca tanto instituciones públicas como sedes con financiamiento privado.

Además, se habilitó el ingreso de médicos pediatras al concurso de Psiquiatría Infanto Juvenil, una especialidad de segundo nivel que forma parte del plan estratégico del sistema de salud mental y abordaje de consumos problemáticos en Mendoza.

El documento destaca que permitir el ingreso de más profesionales al sistema no solo es una oportunidad de formación, sino una respuesta a necesidades estructurales de la salud pública. También subraya la importancia de canalizar esa motivación profesional hacia el servicio estatal, donde se requieren nuevos recursos humanos capacitados.