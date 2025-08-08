Polémicas repercusiones luego del anuncio de Javier Milei para "blindar el equilibrio fiscal"

El presidente Javier Milei brindó una cadena nacional este viernes junto a su equipo económico. El video grabado donde anunció un proyecto de ley para "blindar el equilibrio fiscal y penalizar a los legisladores que lo incumplan", generó una catarata de repercusiones de dirigentes políticos en las redes.

Antes de las 21, horario en que inició la transmisión del mensaje presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a celebrar el anuncio del mandatario: “Super mega giga discurso del Presidente @JMilei. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!”, exclamó en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó: "Extraordinario discurso del Presidente. Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política".

Se sumó a los elogios el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien tuiteó: "Respaldo con firmeza el mensaje del Presidente @JMilei en cadena nacional: terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal. El rumbo claro y valiente que necesita Argentina para volver a prosperar.

Daniel Scioli respaldó a Javier Milei tras la cadena nacional

También salió a celebrar el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien lanzó en su cuenta de X: "El equilibro fiscal no se negocia. Fin".

Más enérgicamente, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó: "Inédito. Un presidente honesto. Que aún si le fuera inconveniente electoralmente sostiene una verdad que solo un pueblo maduro puede comprender y aceptar. El déficit nos hundiría en el pasado, el cambio es nuestra oportunidad. No es fácil pero es el único camino. Lo que no funciona ya está más que probado".

Sandra Pettovello celebró la cadena nacional de Javier Milei

La oposición salió a cruzar a Javier Milei

Desde el arco opositor, la primera en salir con los tapones de punta fue la dirigente del FIT, Myriam Bregman, quien acusó a Milei de dar datos falsos deslizó: “Olor a 2001 y con la misma banda”.

Luego, denunció que el anuncio es “ilegal”; y detalló: “No puede disponer por decreto en materia tributaria según el art. 99 inc. 3 Constitución Nacional. El déficit o superávit fiscal están ligados a la recaudación, por ende a los impuestos”.

Myriam Bregman reaccionó a la cadena nacional de Javier Milei

“Su anuncio es totalmente monárquico: se arroga la decisión sobre lo que produce déficit, mientras paga la deuda ilegal, elimina o reduce las retenciones y baja impuesto a los bienes de los ricos”, sentenció Bregman.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, lanzó: "Si vetas todo, no es responsabilidad fiscal es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada: •Combatan la Evasión. •Que tributen más lo más ricos. •Dejen de financiar la timba financiera", remató.