La polémica defensa del Gordo Dan tras las acusaciones al nuevo Paka Paka de "adoctrinamiento de derecha": "No es lo mismo"

Tras la polémica que se desató a raíz de los cambios en la programación de Paka Paka, el influencer Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", salió a defender el contenido del canal infantil con un inesperado argumento.

En su cuenta de X, el libertario cruzó a quienes denunciaron “adoctrinamiento” por parte del Gobierno. Es que, entre otros contenidos, sumaron el programa Tuttle Twins, que trata de dos hermanos que viajan con su abuela por el tiempo para conocer a personajes históricos que “luchan por la libertad económica y el anticomunismo,” como Milton Friedman y Adam Smith.

El tuit del Gordo Dan.

En ese marco, Parisini planteó que "si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento” porque “nuestras ideologías no son equivalentes”. Dicho eso, reafirmó: “Enseñar socialismo no es equivalente a enseñar liberalismo porque enseñar una no da lo mismo que enseñar la otra. Una defiende la realidad, y la otra una fantasía".

El influencer continuó su defensa ideológica afirmando que es como si dijera en la Facultad de Medicina: “Bueno, mirá, podés aprender cirugía de este manual de chamanismo y vibraciones mágicas azteca o del Principios de Cirugía de Schwartz 11ava Edición”, y lanzó: “No es lo mismo. No existe tal equivalencia moral entre enseñar uno y enseñar el otro. Enseñar uno está mal y enseñar el otro está bien. Les mando un fraterno abrazo”, sentenció el libertario.

Además de cuestionar algunos contenidos concretos, las críticas hacia la nueva programación de Paka Paka también son una respuesta a las pasadas acusaciones de que el kirchnerismo adoctrinaba a través del canal infantil, que fue creado en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.