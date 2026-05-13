Rechazaron una medida cautelar de Rivadavia para reabrir la maternidad del Saporiti

Un juzgado civil rechazó una medida cautelar impulsada por la Municipalidad de Rivadavia para exigirle al Gobierno provincial la reapertura de la maternidad del Hospital Saporiti. En marzo el Ministerio de Salud y Deportes dispuso el cierre del servicio en ese nosocomio y dispuso que los partos sean derivados al Hospital Perrupato en San Martín.

El Juzgado Civil y Comercial de Rivadavia, a cargo de la jueza Natalia Lourdes García, rechazó una medida cautelar impulsada por el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, y el Concejo Deliberante de ese departamento, reclamando que se deje sin efecto “por notoria arbitrariedad e ilegalidad” la Resolución Nº 468 del Ministerio de Salud y Deportes.

A través de esa medida, la cartera sanitaria dispuso el cierre de la maternidad del Saporiti y explicó que se basaron en un cambio en la demanda sanitaria de la zona. Señalaron que ese hospital registra una baja cantidad de nacimientos y mayor demanda de atención en el área de Salud Mental, por lo que resolvieron que los partos sean derivados al Hospital Perrupato, de San Martín.

La decisión fue muy cuestionada por el gobierno del municipio de Rivadavia, quienes acudieron a la Justicia Civil con una medida cautelar para suspender la decisión del Ministerio de Salud y que disponga la reapertura y mantenimiento del funcionamiento pleno de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Saporiti.

Desde el municipio de Rivadavia advertían que el cierre de la maternidad “representa una lesión concreta, actual, real, inminente y efectiva al pleno y efectivo ejercicio del derecho a la salud de las actoras”.

ricardo mansur intendente rivadavia-4 Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Asimismo, sostiene que “lesiona, restringe e impide con ostensible ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, el ejercicio normal y adecuado de derechos fundamentales“

Solicitan una medida cautelar innovativa para que la Justicia disponga el restablecimiento, o reapertura, en su caso, y mantenimiento del funcionamiento pleno de los servicios de Maternidad y Neonatología del hospital, con el personal, equipamiento y recursos necesarios para atender partos, cesáreas y atención neonatal, con disponibilidad de internación en ambos servicios

La decisión de la Justicia

La jueza García resolvió rechazar la medida cautelar impulsada por Rivadavia y dejó firme la medida del Ministerio de Salud y Deportes respecto al servicio de maternidad en el Hospital Saporiti.

La magistrada consideró que resulta insuficiente la prueba existente para acreditar que la resolución sea “arbitraria e ilegal” y por lo tanto, el juzgado entendió que “no queda acreditado el recaudo de la verosimilitud del derecho”.

Tampoco contempló que exista un peligro en la demora para resolver la cuestión de fondo ni una urgencia para despachar la medida solicitada, así como tampoco entendió que pueda producirse un “daño irreparable”.