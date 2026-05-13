Escándalo familiar: investigan al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan ordenó medidas de prueba en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El fiscal federal Guillermo Marijuan ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre las diligencias dispuestas, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, además de requerir información detallada sobre sus movimientos financieros, bienes registrados y posibles viajes al exterior.

La causa se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que derivó en la apertura de una investigación preliminar sobre la evolución patrimonial de Francisco Adorni en su calidad de funcionario del Ministerio de Defensa.

Según la presentación, el eje de las sospechas está puesto en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2023 y 2024, donde se habrían registrado variaciones significativas en su patrimonio.

En particular, la denuncia menciona un crédito por alrededor de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en un plazo de 12 meses, además de un salto patrimonial que habría pasado de poco más de 40 millones a cerca de 80 millones de pesos en ese período.