Piden la detención de José Florentín, uno de los exjugadores de Vélez acusado de abuso sexual

Los abogados de la víctima denunciaron que el futbolista paraguayo manipuló pruebas y presentó una falsa denuncia.

En las últimas horas, los abogados de la periodista que había denunciado por abuso sexual a exjugadores de Vélez Sarsfield, pidieron la inmediata detención y prisión preventiva de José Florentín. En dicha denuncia, señalaron que el futbolista paraguayo manipuló pruebas y presentó una falsa denuncia.

La abogada Patricia Neme presentó el documento ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género N°1 de Tucumán, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. En él, indicó que Florentín y sus defensores manipularon pruebas para perjudicar la situación de la víctima.

“Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicido”, expresaron los abogados de la víctima.

Cabe destacar que en el mes de octubre, la familia del futbolista había presentado una contradenuncia por “falso testimonio”, en la que acusaban a los abogados de la víctima de haber elaborado un plan para sostener la dura acusación que recae contra los jugadores.

Denuncia por abuso sexual En marzo de 2024, una periodista tucumana de 24 años denunció a cuatro futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield por un hecho ocurrido en el hotel de concentración del equipo tras un partido contra Atlético Tucumán. Según su relato, tras contactar inicialmente con el arquero Sebastián Sosa por Instagram, ingresó a la habitación con su consentimiento, pero luego se encontró con los otros tres jugadores (Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín) y fue víctima de abuso sexual.