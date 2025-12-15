Insólito: un pasajero subió borracho a un avión, empezó a fumar y lo bajaron

Los otros pasajeros registraron el momento en el que el individuo fue expulsado del avión por los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Un insólito episodio tuvo lugar en Aeroparque, donde un pasajero subió borracho a un avión, empezó a fumar y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo bajaron de la aeronave. La peculiar secuencia fue registrada por los demás pasajeros y se viralizó en las últimas horas en redes sociales.

Mirá el momento en el que el pasajero fue bajado del avión Un pasajero subió borracho a un avión, empezó a fumar y lo bajaron El hecho ocurrió minutos antes del despegue, cuando los pasajeros alertaron a las azafatas sobre la presencia de un individuo que estaba vapeando, lo cual está estrictamente prohibido en todos los aviones y es una violación de las normas federales de aviación.

Cuando los efectivos de la PSA se subieron al avión, comprobaron que el pasajero estaba borracho. “Dale flaco baja, que tan larga la vas a hacer”, se escucha decir a uno de los pasajeros.

Mientras los agentes escoltaban al hombre, los demás pasajeros comenzaron a aplaudir.

