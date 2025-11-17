Catriel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI por un polémico video

Los artistas argentinos se vieron envueltos en un escándalo, ya que fueron demorados por el FBI luego de grabar un video en pleno vuelo.

En las imágenes se lo ve a Catriel caminando por los pasillos del avión cantando la nueva colaboración con el trapero Ysy A. En un momento, una azafata aparece en escena y les dice que no se puede filmar.

Unos segundos después, a través del altoparlante, el piloto les solicitó al artista y a la persona que lo estaba grabando que tomasen asiento. Por lo tanto, la tripulación les inició un informe y una vez aterrizados, Paco y Catriel fueron demorados.