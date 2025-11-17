Presenta:

Policiales

|

catriel

Catriel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI por un polémico video

Los artistas argentinos se vieron envueltos en un escándalo, ya que fueron demorados por el FBI luego de grabar un video en pleno vuelo.

MDZ Policiales

Catriel y Paco Amoroso en la ceremonia de los Latin Grammy.&nbsp;

Catriel y Paco Amoroso en la ceremonia de los Latin Grammy. 

@ca7rielypacoamoroso - Instagram

Este lunes, tras haber ganado cinco premios Latin Grammy, Catriel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI cuando arribaron a un aeropuerto de Estados Unidos.

El polémico video por el que demoraron a Paco y a Catriel en Estados Unidos

El polémico video por el que demoraron a Paco y a Catriel en Estados Unidos

Luego de la ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas, los artistas se vieron envueltos en un escándalo, ya que fueron demorados por el FBI luego de grabar un video en pleno vuelo.

Te Podría Interesar

En las imágenes se lo ve a Catriel caminando por los pasillos del avión cantando la nueva colaboración con el trapero Ysy A. En un momento, una azafata aparece en escena y les dice que no se puede filmar.

Unos segundos después, a través del altoparlante, el piloto les solicitó al artista y a la persona que lo estaba grabando que tomasen asiento. Por lo tanto, la tripulación les inició un informe y una vez aterrizados, Paco y Catriel fueron demorados.

Finalmente, tras un breve interrogatorio, ambos fueron liberados.

Archivado en

Notas Relacionadas