Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: un obrero en la mira y las sospechas de otros hechos

Un caso de abuso sexual comenzó a investigarse la tarde del viernes después de que una niña de 9 años le reveló a su madre que fue vejada por un hombre en la escuela N° 1-149 Abraham Lemos de Los Corralitos , Guaymallén . La criatura fue asistida en el Hospital Notti , donde médicos confirmaron las lesiones compatibles con la denuncia radicada.

De la investigación que lidera la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya , los abusos se produjeron durante la última semana en la zona de los baños de niños de la mencionada institución educativa que funciona en calle Severo del Castillo .

Fuentes del entorno de la progenitora de la niña señalaron que un obrero , quien realizaba tareas de construcción en el edificio escolar, vejó durante cinco días seguidos a la pequeña. Del relato inicial que ofreció la propia menor a su madre, surgió que otras alumnas también fueron abordadas por el sospechoso para cometer los abusos.

Esa versión, a la que accedió MDZ , agrega que el hombre habría accedido carnalmente a la niña con sus dedos y que la amenazaba para que no revelara la situación a sus padres o a las autoridades de la escuela.

Sin embargo, todo explotó en horas de la tarde del viernes cuando la niña le contó todo a su madre, quien radicó la denuncia en la Oficina Fiscal Guaymallén N°2 . Inmediatamente, la pequeña fue trasladada al citado centro asistencial pediátrico de avenida Bandera de los Andes, advirtiendo los profesionales de la salud que presentaba lesiones en sus partes íntimas.

En el hospital trabajó personal de la División Delitos Contras la Integridad Sexual, de Investigaciones, y de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que iniciaron las primeras averiguaciones en conjunto para avanzar en la causa.

Una difícil tarea para identificar al autor

Hasta la tarde de este lunes, el expediente permanecía sin detenidos, ya que los pesquisas trabajaban para identificar al posible autor, lo que no será tarea fácil, ya que varios obreros estuvieron trabajando durante los últimos días en ese establecimiento de Los Corralitos.

En tanto, las autoridades a cargo del caso esperaban que se presentaran nuevas denuncias en el marco de la investigación, ya que la versión inicial hablaba de otras niñas afectadas. No obstante, no se habían advertido que otras alumnas hayan atravesado por la misma situación.