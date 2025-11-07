Terminó en condena el caso de una niña que sufrió abusos sexuales durante cinco años en diferentes viviendas

La investigación por los abusos sexuales que sufrió una niña a lo largo de cinco años terminó con la condena del excuñado. El hombre, quien estuvo en pareja con la hermana de la víctima, cometió las vejaciones en diferentes viviendas del Gran Mendoza y el Valle de Uco . Por eso, fue sentenciado a la pena de 10 años de prisión .

El fallo se ventiló días atrás durante el debate que se celebró en el Polo Judicial Penal , donde el juez Horacio Cadile determinó que el hombre detenido fue culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante , en concurso real con abuso sexual simple .

La investigación tuvo su inicio en 2023, unos tres años después de la última vez que la menor padeció los abusos por parte del autor. Por aquel entonces, le reveló la situación a sus familiares y radicó la denuncia a través de sus progenitores.

A partir de allí, se inició la instrucción que fue liderada por la exfiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert (actualmente en la UFI de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores). Posteriormente, ya avanzada hacia el juicio oral y con el sospechoso tras las rejas, el caso pasó a las manos de Gonzalo Marzal .

Durante los alegatos del debate en contra del acusado, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) había solicitado una pena de 12 años de cárcel, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos debido a la duración y las características de los abusos.

La denuncia por los abusos sexuales

De acuerdo con la pesquisa, los abusos sexuales se produjeron entre 2015 y 2020, cuando la víctima tenía entre 7 y 12 años. Los hechos sucedían durante visitas familiares de la niña a diferentes viviendas que alquiló junto a su expareja, el autor de las vejaciones, en Las Heras, Guaymallén y Ciudad de Mendoza.

Esos momentos eran aprovechados por el excuñado de la criatura para someterla cada vez que podía a tocamientos y frotamientos en las zonas genitales. Incluso, en una oportunidad, los abusos ocurrieron cuando el autor visitó la casa de la pequeña, en el departamento de San Carlos.

Casi diez años después de que la menor de edad comenzó a vivir ese infierno, el abusador terminó recibiendo una dura pena en su contra.