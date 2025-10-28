La situación del mendocino que cayó en España por abuso sexual: "No sabía que tenía prohibido salir del país"

En octubre de 2018, un joven de 24 años fue denunciado por la esposa de su hermano como el autor de un abuso sexual que, aseguró, había sufrido meses antes en una casa de Dorrego , Guaymallén . En ese entonces, la Justicia sólo le tomó una declaración informativa al sospechoso y nunca fue imputado. Recientemente, fue detenido en España .

Casi siete años después de esa situación, un abogado de la denunciante —se reservan las identidades por tratarse de una causa de instancia privada— se presentó ante las autoridades judiciales a cargo del expediente y reveló que el presunto abusador había salido del país y estaba viviendo en Europa . De esa forma, había quebrantado una de las reglas de conducta que le fijó el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora , a cargo de la investigación.

Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) solicitó la captura internacional del joven mendocino y desde la Interpol emitieron una Circular Roja . Así, el sospechoso, quien ahora tiene 31 años, fue detenido en mayo por efectivos la Organización Internacional de Policía Criminal en el Reino de España y esta semana lo extraditaron a la República Argentina .

Luego de su regreso al país, trasladado por personal de la Policía Federal Argentina ( PFA ), el mendocino fue puesto nuevamente a disposición del fiscal Nora y, probablemente, en las próximas horas será imputado y podría pasar a prisión. No obstante, desde la defensa del sospechoso, a cargo de los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani , buscarán acceder a la detención domiciliaria, de acuerdo con fuentes allegadas a la causa.

Para esto, esperan que se le practique el peritaje psiquiátrico al detenido en el Cuerpo Médico Forense ( CMF ) y así resolver su situación procesal.

Desde su entorno niegan que se haya fugado

En tanto, desde el entorno del acusado revelaron a MDZ que su intención jamás fue darse a la fuga y por el tiempo que había pasado sin novedades en la instrucción, el joven pensó que ya no era investigado y el delito había prescripto. Es más, agregaron que desconocía que viajar al exterior sin darle aviso a la Justicia podría traerle problemas: "No sabía que tenía prohibido salir del país sin permiso. El abogado que tenía antes nunca se lo aclaró", explicaron.

La información señala que el muchacho emigró en julio del año pasado con destino a Portugal, donde vive su hija. Posteriormente, se mudó a España y allí conoció a una mujer de la que se enamoró y, recientemente, estaba planeando su casamiento, sin saber que estaba en la mira las autoridades judiciales y policiales, añade.

FotoJet - 2025-10-28T192212.243 Las fotos del mendocino difundidas por la PFA. Gentileza.

Incluso, había publicado fotos junto a su pareja en su cuenta de Instagram y había anunciado públicamente que se iba a casar, lo que refuerza la versión de que no emigró al país ibérico para ocultarse de la Justicia mendocina.

La denuncia de abuso sexual

De acuerdo con el relato de la denunciante, al que tuvo acceso este portal, fue durante la madrugada del 14 de julio de 2018 cuando se encontraba en la casa de su pareja, en calle Pedro Vargas de Dorrego. La joven, que por ese entonces tenía 20 años, aclaró que se había casado recientemente, pero aún no convivía con su esposo.

Debido a que su marido estaba enfermo, fue a cuidarlo y, en un momento, se dirigió a la habitación de su cuñado para pedirle un cigarrillo. Acto seguido, se quedó con el hermano de su pareja viendo una película, fumando y compartiendo alguna bebida alcohólica, señala esa versión.

La chica afirmó que esa situación fue aprovechada por su ahora excuñado —la joven se divorció tiempo después—, quien comenzó a manosearla y luego le tapó la boca y la penetró sin su consentimiento. Además, agregó que cuando logró zafarse se dirigió a la habitación de su esposo y se acostó a dormir: "Hice como si no pasara nada", aseguró ante las autoridades judiciales.

FotoJet - 2025-10-28T192252.823 El sospechoso de abuso sexual durante el proceso de extradición. Gentileza.

Meses después, en septiembre, volvió a tener un encontronazo con el hermano de su marido y este intentó que volvieran a tener relaciones sexuales. Ante eso, la joven se negó y semanas más tarde decidió radicar la denuncia por abuso sexual, surge del expediente.

Debido a la falta de pruebas en contra del supuesto autor, la Justicia sólo le tomó una declaración informativa, que es cuando se está entre ser testigo e imputado. Con el paso de los años, el expediente se estancó y el sospechoso no volvió a ser citado por las autoridades.

Fue recién a mediados de este año cuando tomaron conocimiento que había emigrado a España, que se solicitó su captura y esa situación ahora desembocará en la imputación en su contra.