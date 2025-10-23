Repudiable: un hombre fue imputado por abusar de una adolescente en una pijamada en Neuquén

Para que la adolescente no hablara, el hombre, pariente de la víctima, la amenazó con matar a su mamá.

Un hombre fue imputado este miércoles por haber abusado sexualmente de una adolescente durante una pijamada en su casa en Centenario, Neuquén. Por el abuso, que ocurrió entre febrero y marzo de este año, la joven quedó embarazada.

Así fue el repudiable suceso en Centenario, Neuquen Según la investigación, el acusado, identificado por las iniciales P.D.M, organizó una pijamada a la que atendió la víctima. Al finalizar, llevó a la adolescente a una habitación donde la violó.

“Como consecuencia de la violación, quedó embarazada”, indicó el fiscal Manuel Islas durante la audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén. Al repudiable suceso se le suma un detalle desagradable: mantenerla en silencio, la amenazó con matar a su mamá.

Finalmente, este miércoles, el fiscal acusó al hombre por abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado: por ser familiar, por la convivencia preexistente y por estar a cargo de la guarda de la víctima.