Una adolescente de 13 años se disparó en la cabeza jugando con un arma y está grave

Una adolescente quedó internada en terapia intensiva luego de dispararse accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego, en Córdoba.

Este fin de semana, el barrio Villa Boedo de la Ciudad de Córdoba se vio conmovido por una situación dramática que involucró a una adolescente de 13 años y un arma de fuego. La menor se encontraba jugando con un rifle, cuando se disparó accidentalmente en la cabeza. Por el hecho, la chica permanece internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

De acuerdo con los medios locales, el hecho ocurrió el domingo por la tarde en la capital cordobesa. Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de la herida, los profesionales médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde quedó internada bajo cuidados intensivos.

El personal médico que atendió a la víctima rápidamente notificó el caso a la Policía de Córdoba, por lo que los efectivos acudieron de inmediato al nosocomio e iniciaron los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras versiones, la adolescente se encontraba manipulando un arma a modo de juego cuando se produjo el disparo que impactó en su cabeza.

Según las primeras versiones, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado y quedó bajo peritaje. Por el momento, no se confirmó si ese fue el arma utilizada en el hecho. No obstante, los investigadores trabajan para determinar la compatibilidad del arma con la herida sufrida por la menor.