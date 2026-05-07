Detuvieron a una pareja armada con un revolver durante un control vehicular en Godoy Cruz

Los sospechosos circulaban en un automóvil con distintos elementos en su interior. La Policía encontró un arma oculta en las prendas de uno de los sospechosos.

El arma estaba escondida en el interior de la campera de uno de los detenidos.

Un control vehicular de rutina realizado durante la noche del miercoles en Godoy Cruz terminó con una pareja detenida y el secuestro de un arma de fuego. El revólver, que era transportado dentro del automóvil en el que circulaban los sospechosos, estaba escondido entre las prendas de uno de ellos.

De acuerdo a la información policial, el procedimiento se desarrolló cerca de las 21 en inmediaciones de calles San Martín y Maipú, donde efectivos policiales llevaban adelante tareas de prevención y control sobre distintos vehículos.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un Renault Clío, ocupado por un hombre y una mujer, de 20 y 22 años, respectivamente. Al inspeccionar el interior del rodado, constataron que trasladaban una heladera y otros elementos.

El arma estaba oculta entre sus prendas Durante la requisa, además, los efectivos policiales pudieron dar con un revólver calibre 22 escondido en el bolsillo de la campera de la joven.